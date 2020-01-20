Мнение: Посол Ирана в ЖЖ

Если помните, длительное время в Живом Журнале вел свой блог посол Ирана в РФ Реза Саджади sajjadi Блог был весьма интересный, плюс было достаточно необычно, что кадровый дипломат ведет популярный блог и общается с аудиторией, причем блог был действительно весьма интересным.

На днях он сообщил, что новый посол Ирана в России Казем Джалали kazemjalali также завел блог в ЖЖ (!), который он намеревается вести и общаться с аудиторией.

Посол открыт для общения https://kazemjalali.livejournal.com/579.html и будет рад комментариям и конструктивным предложениям.

Источник: Colonel Cassad

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