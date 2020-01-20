Немецкие СМИ: Пока Европа спит, Путин сделал Россию центром мировой политики

Пока Европа погрузилась в сон и движется к полной потере значимости в геополитических вопросах, Владимир Путин становится победителем на международной арене, пишет Handelsblatt. Глава Кремля обеспечил РФ статус мировой державы и сделал Москву центром мировой политики, говорится в статье немецкого издания.

По мнению автора статьи Матиаса Брюггманна, российский лидер стал геополитическим победителем. Он отметил, что Владимир Путин «пошел на большой риск и обеспечил себе власть в стране, а также утвердился на мировой арене во внешней политике», передает ИноТВ содержание публикации.

«Сегодня российская столица снова стала центром мировой политики», – говорится в статье.

Брюггманн напомнил, как бывший президент США Барак Обама назвал «огромную страну региональной державой» и тем самым оскорбил Россию. Он подчеркнул, что слова экс-хозяина Белого дома давно забыты. Президент Владимир Путин «крайне ловко» проложил для РФ путь к статусу мировой державы.

Автор статьи отмечает, что в Сирии Россия, заручившись поддержкой Ирана, воспользовалась «неготовностью НАТО сдержать» президента САР Башара Асада. После воссоединения с Крымом РФ стала настоящим «фактором власти» в регионе, подчеркивает Handelsblatt.

В Ливии «все козыри на руках» у России, и этому только помогают раскол Европы и «нерешительность» США, пишет Брюггманн. При этом до появления российской авиации в Сирии в конце лета 2015 года РФ практически не присутствовала на Ближнем Востоке, напоминает автор статьи.

После распада Советского Союза и резкого экономического спада «некогда сверхдержава становилась геополитическим карликом», однако Владимир Путин «пошел на большие риски, а кто рискует, тот побеждает», подчеркивает издание. «Игра» в Ливии и Сирии теперь «сполна окупится нефтью и западными капиталами на восстановление ближневосточных стран», говорится в статье.

«Теперь, когда канцлер Ангела Меркель пытается принести мир в важнейшие очаги военных конфликтов, она отправляется в Москву, а вскоре ей придется все чаще ездить за этим и в Анкару», – пишет издание.

В отличие от Европы, те, кто пришли на смену царской и Османской империям, поняли значение геополитики, отмечает Брюггманн.

«Европа уже не движется к войне, подобно лунатику, как это было в 1914 году, а уютно катится в спальном вагоне в геополитическую незначительность. Торговые вопросы урегулируют США и Китай, геополитические конфликты – США и Россия. А Европе разрешают только снабжать жертв кризисов и войн. Пришло время проснуться», – заключает Handelsblatt.

Ранее журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг заявил, что факт поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным демонстрирует, что миру не обойтись без России.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Объем Фонда национального благосостояния РФ в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей, информирует Минфин. По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 4,036 трлн рублей, передает ТАСС. Кроме того, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% […]