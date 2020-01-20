В Москве «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки»

Правоохранители проверяют анонимные сообщения о минировании всех станций московского метрополитена, сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», а также более 100 школ и детсадов, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», – сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.
Очередная волна «минирований» в разных городах РФ идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.
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