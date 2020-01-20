В Москве «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки»

Правоохранители проверяют анонимные сообщения о минировании всех станций московского метрополитена, сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», а также более 100 школ и детсадов, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее сообщалось о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.

Очередная волна «минирований» в разных городах РФ идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Объем Фонда национального благосостояния РФ в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей, информирует Минфин. По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 4,036 трлн рублей, передает ТАСС. Кроме того, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% […]