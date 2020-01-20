«Новая газета»: две компании из России, заключившие с властями Сирии договор на добычу газа и нефти, связаны с Пригожиным

Российские компании «Велада» и «Меркурий», которые в декабре 2019 года заключили с парламентом Сирии договор на добычу нефти и газа, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, утверждает «Новая газета» по результатам собственного расследования. Совокупный объем двух переданных им месторождений составляет 250 миллиардов кубометров нефти, при этом в штате российской компании состоят всего два человека, а руководит одной из них бывшая студентка.

По данным «Новой газеты», компания «Велада» была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой: она в то время работала помощником руководителя в компании Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг». «Трофимова не стала отрицать, что ее роль в «Веладе» была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив на себя «Веладу», – сообщают журналисты.

Через три года, в июле 2018 года, «Веладу» возглавила еще одна молодая девушка, студентка пятого курса Петербургского технологического института Дарья Барановская. Ее близкий родственник, по данным «Новой», также работает в структурах Пригожина.

По данным базы данных российских компаний СПАРК-Интерфакс, в «Веладе» числится всего один оплачиваемый работник. В 2015-2017 годах у фирмы не было выручки, но уже в 2018-м она составила 3,2 млн рублей.

Компания «Меркурий», по данным расследователей, в 2015-2018 годах поставляла питание для военных: она ежегодно заключала с «Военторгом» контракты стоимостью 115–118 миллионов рублей. В управлении «Меркурия» было свыше десятка столовых на Камчатке: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и Паратунке. По данным «СПАРК», в компании трудилось больше тысячи человек, а выручка за 2018 год составила 3,1 миллиарда рублей.

Но затем компания неожиданно сменила профиль и занялась разведкой месторождений в Сирии. Эта компания упоминалась в расследовании Настоящего Времени:

Именно «Меркурию» принадлежал вертолет Robinson R-44 бортовой номер RA-06364, который разбился недалеко от вертолетной площадки «Лахта» в Санкт-Петербурге в 2016 году. Один из бывших пилотов тогда рассказал, что его работа «заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».

Владельцем «Меркурия» с 2013 года была записана Ольга Холодович. Но во многих объявлениях контактным лицом фирмы была указана Яна Никитина. Она же с ноября 2017 года директор и номинальный владелец компании ООО «Сервис К» – еще одной фирмы, связанной с Пригожиным. После пост управляющего директора «Меркурия» (с августа 2017 до июля 2018 года) занимал, по его собственным словам, специалист по геологоразведке Рамиль Бариев.

Заседание парламента Сирийской арабской республики, на котором были заключены договоры с «Меркурием» и «Веладой», состоялось 16 декабря 2019 года. Как сообщало РИА Новости, «Велада» получила «блок 23», а «Меркурий» – блоки 7 и 19. Министр нефти и газа Сирии Али Ганем позже пояснил, что блок 23 – это месторождение газа площадью 2159 кв. км к северу от Дамаска, а блок 7 – нефтяное месторождение площадью 9531 кв. км на левом берегу Евфрата.Запасы газа, по словам Ганема, не менее 250 миллиардов кубометров на каждом блоке.

Ранее компании Пригожина уже получили право на разработку алмазных месторождений в Центральноафриканской республике.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Все знают про обычные для Крещения морозы в России, поэтому я, мерзлячка по натуре, заранее решила уехать на этот праздник в теплую страну, ведь кто ж знал, что на родине холодов и снега не будет, – призналась красавица. – Согласитесь, окунуться в воду, температура которой 22 градуса, комфортнее и приятнее, нежели та, которая почти ледяная!» […]