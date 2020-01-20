Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию и находится при смерти

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с ишемическим инсультом на 76-м году жизни. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал «Царьград».
Некоторые СМИ сообщают, что у создателя «Ассы» началась тяжелая лихорадка и дизориентация в пространстве. Ситуацию ухудшают диабет и проблемы с сердцем. Ноги артиста сильно отекли, на них появились раны.
Сергей Соловьев является автором таких картин, как «Дом под звездным небом», «Асса» и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви».
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Последнее: Российский режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с ишемическим инсультом на 76-м году жизни. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал «Царьград». Некоторые СМИ сообщают, что у создателя «Ассы» началась тяжелая лихорадка и дизориентация в пространстве. Ситуацию ухудшают диабет и проблемы с сердцем. Ноги артиста сильно отекли, на них […]
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