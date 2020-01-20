Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
«Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге (Владимиру Зеленскому), касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», – сообщил Мусави, передает ТАСС.
Также Мусави выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы близ иранской столицы.
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.
Сообщалось, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета, однако похже Тегеран заявил, что еще не принял решение.
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