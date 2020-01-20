Космос: Телескоп Хаббл выявил самые маленькие скопления темной материи



Исследование, проведенное с помощью новых технологий, подтвердило гипотезу астрономов о том, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем было известно ранее, что позволит развивать теорию «холодной темной материи», утверждающей, что все галактики образуются и заключены в облака темной материи.

Темная материя состоит из медленно движущихся или «холодных» частиц, собирающихся вместе и образующих структуры, которые могут быть или в сотни тысяч раз больше массы нашей галактики Млечный путь, или образовывать объекты равные по массе стандартному самолету.



Новая технология исследования далекого космоса не будет основываться на традиционном гравитационном методе выявления влиянии невидимой формы материи, составляющей основную массу вселенной. Астрономы исследовали восемь квазаров, вращающихся на орбите чёрных дыр. Свет, исходящий от газа, вращающегося вокруг каждой из черных дыр, искажается под воздействием силой тяжести галактики переднего плана и действует как увеличительная линза.

Исследователи смогла выявить скопления темной материи вдоль линии обзора от телескопа к квазарам, а также внутри и вокруг промежуточных галактик. Команда отмечает, что восемь квазаров и галактик были выровнены достаточно точно, чтобы эффект искажения дал четыре искаженных изображения каждого квазара.

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