Мнение: Процедуры и сроки

Намечена дата принятия поправок в конституцию. Кроме того, начинают медленно и печально проявляться контуры процедуры их принятия. Вначале формулировки поправок будут приняты Госдумой и Советом федерации, затем их должны проголосовать и поддержать не менее двух третей законодательных собраний регионов, после чего пройдет некое голосование граждан (оно будет организовано специальным указом президента), после чего поправки будут окончательно утверждены специальным законом, который примет Госдума. И всё вот это должно состояться до мая месяца. Во всяком случае, упомянутое голосование граждан пройдет 12 апреля. (есть и другие даты, но тоже апрельские)

Столь ускоренная процедура совершенно очевидным образом говорит, что подготовка к госперевороту была проведена задолго до него. Текст поправок уже существует, и "рабочая группа" просто изображает своё наличие. Впрочем, никто ничего и не скрывает: "…Инициативы главы государства по поправкам в Конституцию были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента с сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в воскресенье в специальном заявлении представители группы…"

Проще говоря, рабочая группа из 75 достойных людей соберется пару раз, раздаст много интервью и торжественно подпишет бумажки, которые ей принесут из АП. А собственно вся работа уже проведена. Что тоже понятно — ну кто в здравом уме доверит творческой группе из спортсменов-космонавтов писать поправки в конституцию?

Особый нюанс — голосование состоится не на основании закона о референдуме, а по специальному указу президента. И это понятно: референдум требует явки не менее 50 процентов, а голосование может пройти как угодно. Главное — счет на табло. Кстати, процедура голосования пока не оглашается, ее явно будут придерживать.

Ключевая поправка — это, безусловно, придание конституционного статуса Госсовету. Ряд других поправок, в частности, возможность увольнения судей Верховного и Конституционного судов, выглядят внушительно, но совершенно бесполезно, так как судьи и без того лояльны и ходят строевым шагом. Во всяком случае, ни один из них не высказал своего отношения к тому блуду, который творят с конституцией, а единственное выступление Зорькина отличалось солдатской прямотой — мы будем исполнять все, что примут, наше дело — сторона. Наверное, за эту солдатскую прямоту Зорькин бессменно руководит Конституционным судом с доисторических времен еще ельцинского государственного переворота.

Скорость, с которой проводится госпереворот, вполне понятна — Путин не дает возможности своим оппонентам как-то сорганизоваться и попытаться противодействовать (или хотя бы начать подковерную борьбу).

Становятся примерно понятны и сроки, в течение которых предполагается завершить госпереворот — после принятия поправок нужно будет принять закон о полномочиях Госсовета, а главное — определить порядок формирования его руководства. Из-за этого и весь сыр-бор. Это еще месяца два-три. Собственно, во второй половине года начнется самое интересное — формирование новых балансов внутри правящей братвы, и массовое выпадение из правящей элиты целых кланов. Начнется та самая дележка оставшегося пирога, который крайне усох, и который теперь нужно как-то заново переделить. Будет много обиженных, а потому придется с ними что-то делать.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Намечена дата принятия поправок в конституцию. Кроме того, начинают медленно и печально проявляться контуры процедуры их принятия. Вначале формулировки поправок будут приняты Госдумой и Советом федерации, затем их должны проголосовать и поддержать не менее двух третей законодательных собраний регионов, после чего пройдет некое голосование граждан (оно будет организовано специальным указом президента), после чего поправки будут […]