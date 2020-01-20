Мать родила и бросила ребенка в подъезде в Томске

20.01.2020, 10:44, Новости дня

Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла, девочку обнаружили жильцы, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

«Бригаду скорой медицинской помощи вызвали жильцы одного из многоэтажных домов Томска, обнаружившие в подъезде новорожденную девочку. Медики осмотрели ребенка, приняли все необходимые меры, экстренно доставили в областной перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко», – передает ТАСС сообщение облздрава.

Там добавили, что сейчас жизни девочки ничто не угрожает, у нее было легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное, она находится в отделении патологии новорожденных. Предполагается, что в медучреждении девочка пробудет две недели.

Напомним, в ноябре новорожденного выбросили из окна восьмого этажа в Приморье. 



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Последнее: Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла, девочку обнаружили жильцы, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области. «Бригаду скорой медицинской помощи вызвали жильцы одного из многоэтажных домов Томска, обнаружившие в подъезде новорожденную девочку. Медики осмотрели ребенка, приняли все необходимые меры, экстренно доставили в областной перинатальный центр имени […]

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