Мать родила и бросила ребенка в подъезде в Томске

Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла, девочку обнаружили жильцы, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.
«Бригаду скорой медицинской помощи вызвали жильцы одного из многоэтажных домов Томска, обнаружившие в подъезде новорожденную девочку. Медики осмотрели ребенка, приняли все необходимые меры, экстренно доставили в областной перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко», – передает ТАСС сообщение облздрава.
Там добавили, что сейчас жизни девочки ничто не угрожает, у нее было легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное, она находится в отделении патологии новорожденных. Предполагается, что в медучреждении девочка пробудет две недели.
Напомним, в ноябре новорожденного выбросили из окна восьмого этажа в Приморье.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла, девочку обнаружили жильцы, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области. «Бригаду скорой медицинской помощи вызвали жильцы одного из многоэтажных домов Томска, обнаружившие в подъезде новорожденную девочку. Медики осмотрели ребенка, приняли все необходимые меры, экстренно доставили в областной перинатальный центр имени […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Петербурге установили статую римского императора с лицом Путина / 13 декабря
- Порошенко о скандале вокруг записей разговоров Гончарука: Неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал / 16 января
- Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски / 2 декабря
- Бродский: Я лично устанавливал курс валюты в стране. Миша Бродский, на диване / 22 декабря
- Синоптики объяснили ситуацию со снегом в Москве / 23 декабря
- В Пуэрто-Рико произошло второе землетрясение за два дня, есть погибший / 7 января
- Илона Маска отдали под суд в США / 4 декабря
- Повышает ли сахар артериальное давление? Зависит от продуктов / 18 декабря