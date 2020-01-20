Режиссер Сергей Соловьев переведен в реанимацию

Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев, находящийся в больнице, переведен из обычной палаты в реанимацию, сообщил источник в окружении кинематографиста.

«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», – сообщил источник ТАСС.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова.

С 1985 года преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм «Сто дней после детства»), премии Ленинского комсомола (1976), премии «Кинотавр» (1992). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005).

Напомним, во вторник сообщалось, что народный артист России, режиссер Сергей Соловьев попал в больницу.

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