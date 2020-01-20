Жителей Южной Кореи оскорбили усы американского посла

Усы американского посла в Сеуле Гарри Харриса вызвали недовольство граждан Южной Кореи, напомнив им о временах японского колониального правления, пишет газета Le Monde.

Харрис был назначен послом США в Южной Корее еще в июле 2018 года, и с тех пор в стране царит усиливающееся недовольство в адрес Соединенных Штатов. На недавней пресс-конференции Харрис обратить в шутку историю со своими усами, однако это не увенчалось успехом, передает ИноТВ содержание статьи французского издания.

Усы американского дипломата формы «шеврон» напоминают корейским интернет-пользователям о восьми генерал-губернаторах, «железной рукой» правивших этой территорией во времена японского колониализма (1910-1945 годы).

Кроме того, граждане Южной Кореи заметили сильное сходство Харриса с маршалом Хасэгавой Есимити, генерал-губернатором полуострова в 1916-1919 годах, печально известным, благодаря жестокому подавлению восстания движения за независимость Кореи 1 марта 1919 года. Более того, предубеждение против американского посла усиливается его происхождением: дипломат родился в окрестностях Токио в семье американского военного и японки.

В ответ на критику адмирал в отставке и бывший глава Тихоокеанского командования ВМС США Харрис заявил, что некоторые борцы за независимость Кореи также носили усы.

Он признался также, что отрастил усы, чтобы «обозначить разрыв» между карьерой офицера ВМС США и новой жизнью в качестве дипломата. «Я попытался подрасти, но не смог, тогда я попытался помолодеть и снова не смог. При этом отрастить усы я мог, поэтому я так и сделал», – сказал посол. «Я тот, кто я есть», – добавил он, подчеркнув, что решения принимает как американский, а не японский посол в Корее.

Тем не менее, нелюбовь к дипломату продолжается, констатирует Le Monde.

Усиливает недовольство и политика, которую проводит Харрис, назначенный послом президентом США Дональдом Трампом. В частности, дипломат подталкивал Сеул к возобновлению переговоров с Токио и разделяет желание Трампа заставить Сеул в четыре раза увеличить расходы на содержание 28 тыс. американских солдат, находящихся на южной части полуострова.

В конце прошлого года в Сеуле прошла демонстрация, участники которой высмеивали «недипломатичные» усы американского посла и хотели обезглавить олицетворяющее его чучело, однако отказались от этой идеи после вмешательства полиции.

Новое обострение произошло 17 января, после стычки посла с администрацией южнокорейского президента Мун Чже Ина. Власти страны сочли «совершенно неуместным» предложение Харриса, согласно которому Сеул должен просить разрешения Вашингтона на посещение жителями Южной Кореи туристического региона Кымгансан на северокорейской территории. Администрация Мун Чже Ина увидела в этом заявлении покушение на суверенитет страны.

Южнокорейские политики вновь сравнили Харриса с японскими генерал-губернаторами и назвал отношение дипломата «неподобающим для посла».

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