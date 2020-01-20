Мнение: Яндекс.Дзен снижает расценки. В три раза за год, в два — за последний месяц

Авторы Дзена: этот пост для Вас! Покалякаем о делах наших скорбных, благо, повод для этого весьма животрепещущий.

Давайте вспомним последние события яркой «дзенской» жизни. А именно — где-то месяц-полтора назад, если вы помните, во всем Яндекс.Дзене случился большой шухер. В администрации Дзена сие объявили как «системный сбой» — в результате которого всем авторам внезапно начислили некие огромные гонорары. Потом почти сутки «команда Дзена» как бы «устраняла нарушения», начисленные деньги у всех снова списали… вспомнили?

Так вот: у одного ли меня создалось стойкое ощущение, что в результате «устранения нарушений» дзенские «специалисты» устранили и кое-что еще — а точнее, списав деньги у всех НАС единовременно, они также заодно и сильно «прикрутили краник», то есть — урезали расценки?!

Все «дзенисты» в курсе, что политика начисления «платы за посты» в Дзене абсолютно непрозрачна: мы с Вами не можем точно знать, сколько денег нам «стоит» тот или иной пост — так как расценки, по идее, НЕ СВЯЗАНЫ ни с количеством просмотров поста, ни с количеством «дочитываний» поста. Они связаны только с «количеством переходов на рекламные блоки» — а сколько их было и сколько с них причитается авторам Дзена — Яндекс не говорит, это у него «коммерческая тайна».

То есть, теоретически, вы можете написать пост на миллион просмотров — и не получить за него ни рубля: Дзен скажет, что «к сожалению, ни один из посетителей не нажал на рекламный блок» — и всё, оспорить это не получится.

Однако есть такая всесильная вещь, как статистика — общая статистика посещений. Мы не можем знать ТОЧНЫЙ принцип начисления, но если у нас есть статистика за разные периоды времени (а она есть в Яндекс.Метрике), и если у нас есть данные по начислениям (а они у нас тоже есть — в «Монетизации») — мы с вами можем САМИ, чисто статистически, определить «цену» каждой тысячи просмотров (они же — «посетители» на языке Метрики) — просто разделив деньги, полученные за определенный период времени, на количество посетителей (просмотров) за тот же период времени.

Я это, представьте себе, сделал. И получилось (слава Яндекс.Метрике!)

За последний месяц: посещений — 240 тыс., начислено — 3 тыс. руб. Получаются «расценки» — 12,5 р. за тысячу «просмотров».

За последний квартал: посещений — 643 тыс., начислено — 12600 р. «Расценки» — 20 р. за тысячу просмотров.

За год: посещений — 2,28 млн., начислено — 77 тыс. «Расценки» — 34 (!) р. за тысячу просмотров.

Безусловно, мой метод вычисления «расценок», тщательно скрываемых Яндексом, весьма груб и неточен — но ошибка, думаю, в пределах 5-10%. Даже если иметь это в виду — динамика все равно впечатляет: среднегодовые — 34, за последний квартал — 20, за последний месяц — 12,5. Если учесть, что низкие расценки последнего месяца и последнего квартала, безусловно, «давят» на общие расценки за год — нетрудно увидеть, что расценки в первой половине года были ЕЩЕ ВЫШЕ, чем 34 за тысячу просмотров.

Но все равно — только за последний, получается, месяц Яндекс еще понизил расценки «дзенистов» — почти вдвое.

Хотя все еще остается вариант, что это просто лично мне так по какой-то причине «не повезло». АУ, ДЗЕНИСТЫ!! У вас тоже так? Или у вас все нормально с начислениями от Дзена, по ощущению — расценки не меняются?

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Авторы Дзена: этот пост для Вас! Покалякаем о делах наших скорбных, благо, повод для этого весьма животрепещущий. Давайте вспомним последние события яркой «дзенской» жизни. А именно — где-то месяц-полтора назад, если вы помните, во всем Яндекс.Дзене случился большой шухер. В администрации Дзена сие объявили как «системный сбой» — в результате которого всем авторам внезапно начислили […]