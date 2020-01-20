В Москве 29 февраля пройдет шествие против конституционной реформы

Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова подаст в мэрию Москвы заявку на проведение шествия против конституционной реформы 29 февраля. Об этом написал в Илья Яшин в Facebook.
В оргкомитет входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, Партии Перемен и «Мемориала».
«Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин.
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Последнее: Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова подаст в мэрию Москвы заявку на проведение шествия против конституционной реформы 29 февраля. Об этом написал в Илья Яшин в Facebook. В оргкомитет входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, Партии Перемен и «Мемориала». «Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце […]
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