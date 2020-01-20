Автоновости: Названы самые популярные новые иномарки в России

Окончательное подведение итогов продаж легковых автомобилей в нашей стране за 2019 год позволило начать строить самые разнообразные рейтинги. Вот только с сюрпризами как-то не задалось: в своих предпочтениях россияне по-прежнему консервативны.
Лидерство в списке самых популярных автомобилей иностранного происхождения в нашей стране уже третий год подряд удерживает Kia Rio. По данным агентства "Автостат", за прошлый год владельцами автомобилей из этого семейства стали 92,5 тысяч россиян: это на 7% меньше, чем в 2018-м, но достаточно для удержания первой строчки.
Самая дорогая Vesta "не взлетела"
На втором месте кроссовер Hyundai Creta (который автоматически стал самым популярным вседорожником) с результатом в 71,5 тысяч и прибавкой в 5,8%, на третьем – вполне ожидаемый Hyundai Solaris (58,7 тысяч сделок и потеря 10,5% популярности).
В пятерку самых популярных иномарок в России также вошли Volkswagen Polo (этот седан купили 56,1 тысяч человек, что на 5,6% меньше, чем в 2018-м) и Renault Duster. Экс-лидер сегмента кроссоверов продемонстрировал падение спроса на 5,7%, но все же разошелся тиражом в 39 тысяч машин.
Вторая половина Топ-10 выглядит так: Volkswagen Tiguan (37,2 тысяч штук, +11,1%), Renault Logan (35,4 тысяч штук, +16,9%), Skoda Rapid (35,1 тысяч штук, +0,1%), Kia Sportage (34,4 тысяч штук, +5,2%) и Toyota Camry (34 тысяч штук, +0,9%).
Любопытно, что во второй половине списка ни один из участников не продемонстрировал падение спроса.
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Последнее: Окончательное подведение итогов продаж легковых автомобилей в нашей стране за 2019 год позволило начать строить самые разнообразные рейтинги. Вот только с сюрпризами как-то не задалось: в своих предпочтениях россияне по-прежнему консервативны. Лидерство в списке самых популярных автомобилей иностранного происхождения в нашей стране уже третий год подряд удерживает Kia Rio. По данным агентства "Автостат", за прошлый […]
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