«Скорую помощь» в России передают в частные руки

Однако пострадать от этого рискуют обычные россияне

В Самарской области появится частная «скорая помощь». Однако медики и представители экспертного сообщества считают, что такая практика рискует оказаться крайне опасной. «Скорая» может начать приезжать далеко не ко всем.

Сегодня в разных регионах России начали, как по разнарядке, привлекать частные компании для оказания услуг скорой помощи. В Самарской области тоже начинают такой эксперимент. Уже известно, что контракт с частниками заключат на срок до 30 апреля 2023 года. Его стоимость превысит 937 миллионов рублей. Первая транзакция состоится уже в наступившем году. Как ожидается, за восемь месяцев работы частники получат почти 200 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет предоставить 61 автомобиль класса В с полным приводом и нанять водителей. Каждое авто уже должно быть укомплектовано и готово к использованию в качестве экипажа «скорой». Все расходы на заправку и обслуживание автомобилей на себя возьмет подрядчик. Компания также должна самостоятельно проводить замену транспорта, вышедшего из строя. Уже известно, что в Самаре «частные скорые» будут базироваться по восьми адресам в разных частях города.

Идея передачи «скорой помощи» в частные руки может оказаться опасной

Местные медики опасаются, что коммерсанты не предоставят им те же условия труда, что и государство. Если в конце 2019 года один машино-час скорой помощи стоил порядка 170 рублей, то теперь составит около 555 рублей. По заявлению представителей профсоюза медработников «Действие», такие условия создадут лишь еще больший дефицит бюджета, а не помогут сэкономить. В декабре в Самаре даже провели пикет против привлечения частников.

Отметим, что «скорая помощь» по аналогичной схеме уже работает в Пермском крае. Однако и там не все гладко: так, пару лет назад водители угрожали забастовкой из-за задержек зарплаты.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин уже заявил публично, что «все попытки коммерциализировать медицину неправильны и приводят к ее развалу».

По мнению парламентария, «нужно прямое бюджетное финансирование». «Появление частников в «скорой помощи», по сути, просто добьет систему, которая сейчас недостаточно эффективна, но еще работает. Желание медицинских чиновников обогатиться на всем, на чем возможно, приводит даже не к оптимизации, а к утилизации медицины», — сказал Ионин.

Претензии к работе частников высказывались и в Кировской области. В 2016 году в регионе заключили контракт на транспортный аутсорсинг с компанией «Эффективная система здравоохранения» до 2021 года. Его стоимость превысила 500 миллионов рублей при уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей. Однако, как сообщали местные СМИ, из-за некачественного оказания услуг через год контракт разорвали, компания выставила счет за издержки и упущенную выгоду – 380 миллионов рублей. В итоге суд снизил его до двух миллионов.

Депутат Законодательного собрания Кировской области Сергей Мамаев называл произошедшее не иначе как «аферой века». «Деньги на оплату услуг идут из фонда ОМС, прибыль получают частные лица, качественное медицинское обслуживание – в минусе», — отмечал парламентарий.

Медики, опрошенные «Блокнотом», полагают, что государство пытается избавиться от «скорой» — это слишком тяжелое бремя. Однако крайними рискуют оказаться обычные россияне – коммерческая «скорая» может до них просто не доехать.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Однако пострадать от этого рискуют обычные россияне В Самарской области появится частная «скорая помощь». Однако медики и представители экспертного сообщества считают, что такая практика рискует оказаться крайне опасной. «Скорая» может начать приезжать далеко не ко всем. Сегодня в разных регионах России начали, как по разнарядке, привлекать частные компании для оказания услуг скорой помощи. В Самарской […]