Пять человек сварились заживо в подвальном хостеле в Перми

У гостиницы «Карамель» не было аварийных выходов.

Ребенок и четверо взрослых стали жертвами прорыва трубы в бюджетном отеле Перми. Трагедия произошла в ночь на 20 января в хостеле «Карамель», который находится в Индустриальном районе города.

По последним данным, трубу прорвало не в самом подвале. Об этом заявил изданию Life и.о. министра территориальной безопасности Игорь Гончаров. Горячая вода быстро заполнила один из номеров. Пятеро человек погибли, еще трое получили ранения. Известны имена пострадавших – это супруги Ужеговы: 33-летняя Мария и 35-летний Олег, а также 28-летний Эдуард Мезенцев.

Двое спасателей получили ожоги стоп, а администратор хостела получила обморожение ног.

Известно, что в хостеле «Карамель» не было аварийных выходов. Интересно, что в сентябре 2019 года в гостинице уже был прорыв трубы, причем в том же номере. Тогда людей в комнате не было, и обошлось без пострадавших.

«Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода. С одной стороны, мы бережем бизнес от давления, а с другой стороны, правила надо выполнять, они же не зря установлены. Должен же быть здравый смысл», – заявил приехавший к месту трагедии губернатор Пермского края Максим Решетников.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В близлежащих домах на время аварийных работ отключено отопления. Без тепла и горячей воды остались 15 зданий.

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