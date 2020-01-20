Россиян избавят от переплат за ЖКХ

20.01.2020, 10:33, Новости дня

В Госдуме готовят новый законопроект

Депутаты Госдумы задумали избавить россиян от переплат за ЖКХ. Законопроект об отмене банковской комиссии за коммунальные услуги будет внесен в парламент в феврале.

Сейчас банковская комиссия составляет от 0,5 до 2% при любом способе оплаты, будь то наличный, или с помощью банкомата. глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов объяснил, что есть два способа урегулирования вопроса: изменения в Жилищном кодексе об отмене возможности взимать комиссию, либо внесение поправок в законодательные акты, а также в закон о банках.

Напомним что, в 2019 году одной из главных проблем для граждан стало, состояние жилых домов — 19% жалоб. Некачественное обслуживание домов, и прочих услуг россиян волнует больше чем услуги ЖКХ.



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