Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение

Украинский певец Олег Винник показал в Instagram, как вместе с коллегой Александром Пономаревым и своей бэк-вокалисткой Таюне окунулся на Крещение в воду.

Исполнители вместе находятся в тропической стране, где именно, Винник не указал.

«Поздравление с праздником Крещения от нашего певучего трио! Светлой надежды, веры, радости. Цените друг друга. Делимся с вами частичкой тепла», – написал он.

В ролике Винник, Пономарев и Таюне спели куплет колядки «Радуйся».

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Вітання зі Святом Водохреща від нашого спiвочого тріо! * Світлої надії, віри, радості. Цінуйте один одного. Ділимося з вами частинкою тепла *

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 19 Янв 2020 в 5:30 PST

Также украинская певица Tayanna разместила в Instаgram фото, сделанные на деревянном пирсе у реки. Певица позировала в простыне.

«С Крещением вас! Любви и здоровья!» – написала она.

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З Водохрещам всіх Вас ! Любові і здоров’я ! *

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 18 Янв 2020 в 10:49 PST

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком купания в океане, будучи на отдыхе в Таиланде.

«Дорогие, поздравляю всех с праздником Крещения. Мира вам и добра», – написала она.

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Дорогие, поздравляю всех с праздником Крещения. * Мира вам и добра. * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Янв 2020 в 10:53 PST

Крещение празднуется 19 декабря.

О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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