Снизилась цена нового смартфона Xiaomi Redmi K20 Pro Premium

20.01.2020, 10:30, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость топовой комплектации смартфона Redmi K20 Pro Premium.

Производителем пересмотрена ранее озвучена стоимость, благодаря чему большее число клиентов смогут приобрести данный девайс. Вместе с тем новый смартфон Redmi K20 Pro Premium получил топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Аппарат доступен на рынке по цене 408 долларов, тогда как при первоначальном выходе смартфон оценивался в 450 долларов.

Представители компании анонсировали, что вышеуказанная новинка завершает поколение смартфонов с выдвижной фронтальной камерой. Напомним, официальная премьера смартфона Redmi K20 Pro Premium состоялась осенью минувшего года.



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Последнее: Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость топовой комплектации смартфона Redmi K20 Pro Premium. Производителем пересмотрена ранее озвучена стоимость, благодаря чему большее число клиентов смогут приобрести данный девайс. Вместе с тем новый смартфон Redmi K20 Pro Premium получил топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Аппарат доступен на рынке по цене 408 долларов, тогда как при первоначальном […]

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