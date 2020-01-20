Снизилась цена нового смартфона Xiaomi Redmi K20 Pro Premium

Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость топовой комплектации смартфона Redmi K20 Pro Premium.
Производителем пересмотрена ранее озвучена стоимость, благодаря чему большее число клиентов смогут приобрести данный девайс. Вместе с тем новый смартфон Redmi K20 Pro Premium получил топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Аппарат доступен на рынке по цене 408 долларов, тогда как при первоначальном выходе смартфон оценивался в 450 долларов.
Представители компании анонсировали, что вышеуказанная новинка завершает поколение смартфонов с выдвижной фронтальной камерой. Напомним, официальная премьера смартфона Redmi K20 Pro Premium состоялась осенью минувшего года.
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Последнее: Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость топовой комплектации смартфона Redmi K20 Pro Premium. Производителем пересмотрена ранее озвучена стоимость, благодаря чему большее число клиентов смогут приобрести данный девайс. Вместе с тем новый смартфон Redmi K20 Pro Premium получил топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Аппарат доступен на рынке по цене 408 долларов, тогда как при первоначальном […]
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