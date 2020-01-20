Новый флагман Samsung Galaxy S20+ показан на фото

Южнокорейская компания Samsung уже совсем скоро анонсирует флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+, однако аппарат уже показали на снимках.
В частности, в середине следующего месяца разработчики объявят все достоинства и преимущества данной новинки, которая стала более производительной на фоне предшественников. «Живые» изображения смартфона подтверждают, что техника имеет продвинутый дизайн и улучшенные технические параметры.
Несмотря на то, что ранее уже раскрывали характеристики аппарата, однако подтверждения этим данным пока нет. Новый смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также лишится привычного разъема для наушников 3,5 мм.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость топовой комплектации смартфона Redmi K20 Pro Premium. Производителем пересмотрена ранее озвучена стоимость, благодаря чему большее число клиентов смогут приобрести данный девайс. Вместе с тем новый смартфон Redmi K20 Pro Premium получил топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Аппарат доступен на рынке по цене 408 долларов, тогда как при первоначальном […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рэпер Птаха в Госдуме раскрыл схему наркоторговли в России / 2 декабря
- Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейковые новости ресурсов. Туда среди прочих вошли РБК, Mash и «Лентач» / 29 ноября
- Готовившая по рецепту из Сети пенсионерка устроила взрыв в Москве / 19 декабря
- Китай достиг соглашения по торговой сделке с США / 13 декабря
- Стало известно местонахождение подозреваемого в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии / 27 ноября
- В центре Москвы задержаны 4 человек за пикет в подержку политзаключенных / 7 декабря
- Оржель об очередном раунде переговоров по газу: Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив / 18 декабря
- Volkswagen Tiguan стал самым популярным кроссовером в Москве / 12 декабря