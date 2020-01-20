Новый флагман Samsung Galaxy S20+ показан на фото

Южнокорейская компания Samsung уже совсем скоро анонсирует флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+, однако аппарат уже показали на снимках.

В частности, в середине следующего месяца разработчики объявят все достоинства и преимущества данной новинки, которая стала более производительной на фоне предшественников. «Живые» изображения смартфона подтверждают, что техника имеет продвинутый дизайн и улучшенные технические параметры.

Несмотря на то, что ранее уже раскрывали характеристики аппарата, однако подтверждения этим данным пока нет. Новый смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также лишится привычного разъема для наушников 3,5 мм.

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