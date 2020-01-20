Россия заняла второе место в списке торговых партнеров Грузии

Россия, дипломатические отношения с которой Грузия прервала после войны 2008 года, по итогам 2019 года заняла второе место в списке главных торговых партнеров Грузии, уступив только Турции, сообщил «Грузстат», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Объем экспортно-импортных операций с Турцией составил 1 млрд 816 млн долларов, с Россией – 1 млр 473 миллиона.
На третьем месте – Китай – 1 млрд 86 млн долларов.
Объем экспорта в отношениях с Россией составил 497 млн долларов, импорта – 976 миллионов.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ в 2019 году стала главным экспортным партнером Грузии.
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