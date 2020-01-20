Автоновости: Новый внедорожник Range Rover Sport поступит в продажу в 2022 году

20.01.2020, 10:30, Новости дня

Британский автомобильный гигант Land Rover занимается разработкой нового внедорожника Land Rover Range Rover Sport.

Поводом для идеи усовершенствовать данный автомобиль послужили успехи модели Defender, которая превзошла ожидания разработчиков после старта предварительных заказов. Сообщается, что предстоящая новинка сможет составить конкуренцию для немецкого кроссовера Cayenne. Разработчики применят передовые технологии, а также обновленный дизайн для автомобиля.

Вместе с тем актуальная генерация внедорожника Land Rover Range Rover Sport продается на рынке на протяжении последних семи лет. Пока производитель не раскрывает никаких подробностей относительно характеристик и особенностей предстоящего поколения внедорожника.



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