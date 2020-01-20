Саратовский аэропорт Гагарин получил статус узлового, что позволит ему расширить маршрутную сеть, в том числе с использованием субсидирования, сообщил секретариат зампредседателя правительства области Василия Разделкина.
«Постановлением правительства РФ аэропорт Гагарин города Саратова включен в перечень узловых аэропортов… Статус узлового позволит расширить маршрутную сеть аэропорта Гагарин, в том числе с использованием субсидий для осуществления полетов в аэропорты, расположенные на территории разных субъектов России», – передает РИА «Новости» сообщение секретариата.
Там уточнили, что в перечень узловых аэропортов входят воздушные гавани 20 городов России.
«Присвоение аэропорту Гагарин статуса узлового – это важный шаг в развитии качества инфраструктуры авиаперевозок в нашем регионе, ведь вместе с этим появляются новые возможности, экономически более выгодные условия для перевозчиков. В дальнейшем это ожидаемо скажется и на увеличении маршрутов, и на цене билетов для пассажиров», – сообщил Разделкин.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 20 августа по 31 декабря 2019 года пассажиропоток воздушной гавани составил 257 тыс. 582 пассажира, что на 46% выше загрузки старого аэропорта Саратов-Центральный за аналогичный период 2018 года.
Согласно расписанию рейсов на текущий год, из Гагарина можно улететь в Москву, Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут, а в летний период в этот список добавятся также Симферополь, Анталья, Салоники и Энфида.
Напомним, в августе президент Владимир Путин во время посещения нового аэропорта «Гагарин» в Саратове заявил, что в течение шести лет в РФ 60 аэропортов приведут в соответствие с международными нормами.
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Последнее: Саратовский аэропорт Гагарин получил статус узлового, что позволит ему расширить маршрутную сеть, в том числе с использованием субсидирования, сообщил секретариат зампредседателя правительства области Василия Разделкина. «Постановлением правительства РФ аэропорт Гагарин города Саратова включен в перечень узловых аэропортов… Статус узлового позволит расширить маршрутную сеть аэропорта Гагарин, в том числе с использованием субсидий для осуществления полетов в […]
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