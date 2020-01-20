В Самаре неизвестный мужчина лежал голым на дороге

20.01.2020, 10:21, Разное

В вечернее время суток 19 января текущего года в городе Тольятти (Самарская область) неизвестный житель раздевался и ложился голым на дорогу. Очевидцы происшествия сообщают, что человек вёл себя неадекватно, громко кричал и мешал движению транспорта.
В паблике Тольятти в соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают о мужчине, который сначала находился на улице Мира, где выбегал на проезжую часть и бросался под едущие автомобили. Затем он начал раздеваться и ложиться на дорогу, а машинам приходилось его объезжать.

Свидетели инцидента вызвали бригаду медиков, которая приехала почти через полчаса. Личность обнажавшегося на улице мужчины пока остаётся неизвестной. Также отсутствует информация о том, что стало причиной неадекватного поведения и как разрешилась ситуация.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В вечернее время суток 19 января текущего года в городе Тольятти (Самарская область) неизвестный житель раздевался и ложился голым на дорогу. Очевидцы происшествия сообщают, что человек вёл себя неадекватно, громко кричал и мешал движению транспорта. В паблике Тольятти в соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают о мужчине, который сначала находился на улице Мира, где выбегал на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика