В Самаре неизвестный мужчина лежал голым на дороге

В вечернее время суток 19 января текущего года в городе Тольятти (Самарская область) неизвестный житель раздевался и ложился голым на дорогу. Очевидцы происшествия сообщают, что человек вёл себя неадекватно, громко кричал и мешал движению транспорта.

В паблике Тольятти в соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают о мужчине, который сначала находился на улице Мира, где выбегал на проезжую часть и бросался под едущие автомобили. Затем он начал раздеваться и ложиться на дорогу, а машинам приходилось его объезжать.

Свидетели инцидента вызвали бригаду медиков, которая приехала почти через полчаса. Личность обнажавшегося на улице мужчины пока остаётся неизвестной. Также отсутствует информация о том, что стало причиной неадекватного поведения и как разрешилась ситуация.

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Последнее: В вечернее время суток 19 января текущего года в городе Тольятти (Самарская область) неизвестный житель раздевался и ложился голым на дорогу. Очевидцы происшествия сообщают, что человек вёл себя неадекватно, громко кричал и мешал движению транспорта. В паблике Тольятти в соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают о мужчине, который сначала находился на улице Мира, где выбегал на […]