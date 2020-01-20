Мнение: Сварились (в Перми)

Сегодня ночью, пока все спали, в одном из домов Перми прорвало трубу с горячей водой.

Погибло пять человек. Один ребёнок. Ещё трое — в больнице с ожогами. Люди просто сварились в кипятке, не имея ни малейшего шанса выжить в подвале-хостеле — эвакуационного выхода просто не было.



Фото: Соцсети

Десять лет назад под Новый год Пермь уже была известна всей стране. Пожар в ночном клубе Хромая лошадь унёс жизни больше сотни людей, ещё две сотни угорели.

Что за напасть такая с Пермью? Карма? Проклятое место, где образовалась энергетическая воронка?

Отнюдь. Никаких «воронок» не бывает. Есть разгильдяйство, коррупция, халатность — как норма жизни.

В сентябре минувшего года ту же самую трубу с горячей водой уже прорывало. Тогда повезло — в подвале дома, где располагался хостел, никого в номере не было, и потому никто ничего не узнал.

Коммунальная компания Профи Дом отремонтировала трубу так, что через три месяца её опять прорвало.

Как такое возможно? Чем они ремонтировали трубу? Почему именно их вызвали на аварию — нормальны сантехников не было?

Видео: Следственный комитет.

А возможно это, потому что система управления Пермью подразумевает бардак. Хостел располагался в подвале. Не было эвакуационного выхода — прямое нарушение, но кто-то дал разрешение работать гостинице. Трубы — гнилые. Ремонтом занимаются разгильдяи, чей бизнес наверняка принадлежит через третьих лиц какому-то большому дяде, заседающему в управе.

Ведь то же самое было и в Хромой лошади — куча нарушений, взятки проверяющим, бардак.

Всё это — не плохая карма, а порочная система управления городским хозяйством.

Почему хостел, где только что погибли люди, вообще работал, нарушая нормы безопасности и закон? Почему ремонт проводила компания, на которую неоднократно жаловались, но она не уходила с рынка коммунальных услуг?

Это — система. Бороться с ней можно лишь уволив всех — от уборщицы в администрации до губернатора.

В противном случае на смену одного чиновника придёт его зам — точно такой же винтик пермской системы.

Я уверена, что разобраться с бардаком, который регулярно приводит к трагедиям, можно лишь выслав группу захвата ФСБ в Пермь, а потом, посадив всех, назначить новых ответственных людей управлять коммунальным хозяйством.

Или вы видите какой-либо другой выход?

Источник: Лена Миро

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