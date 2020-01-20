В Париже протестующие против пенсионной реформы пытались ворваться в театр, где находился Макрон

20.01.2020, 10:18, Новости дня

В Париже 17 января десятки протестующих против пенсионной реформы попытались попасть в театр Bouffes du Nord, где находился президент Франции Эммануэль Макрон с женой. Об этом сообщает France24.

После попытки попасть в здание театра активистов развернули силовики.

Макрона на некоторое время вывели из зала ради безопасности, однако вскоре он вернулся и досмотрел спектакль до конца.

По данным телеканала, о присутствии французского президента в театре демонстрантам в Twitter сообщил журналист-активист Таха Бухафс. Позже журналиста взяли под стражу.

11 декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил пенсионную реформу, после чего в стране начались протесты. В частности, она предполагает, что пенсионный возраст французов с 2027 года будет повышен с 62 до 64 лет, а минимальная пенсия составит €1000. Дата ее введения еще не установлена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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