В Париже протестующие против пенсионной реформы пытались ворваться в театр, где находился Макрон

В Париже 17 января десятки протестующих против пенсионной реформы попытались попасть в театр Bouffes du Nord, где находился президент Франции Эммануэль Макрон с женой. Об этом сообщает France24.

После попытки попасть в здание театра активистов развернули силовики.

Макрона на некоторое время вывели из зала ради безопасности, однако вскоре он вернулся и досмотрел спектакль до конца.

По данным телеканала, о присутствии французского президента в театре демонстрантам в Twitter сообщил журналист-активист Таха Бухафс. Позже журналиста взяли под стражу.

11 декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил пенсионную реформу, после чего в стране начались протесты. В частности, она предполагает, что пенсионный возраст французов с 2027 года будет повышен с 62 до 64 лет, а минимальная пенсия составит €1000. Дата ее введения еще не установлена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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