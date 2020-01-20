Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 января 2020 года.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В полицию поступило заявление о краже сотового телефона. Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления. Подозревается в совершении преступления житель г. Рыбинска 1975 г.р. Воспользовавшись удобной ситуацией, подозреваемый взломал дверь соседней комнаты коммунальной квартиры, откуда похитил сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 4800 рублей. Сотрудниками полиции похищенный сотовый телефон изъят. Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у него крупную сумму денег. В результате проведенной проверки установлено, что заявителю по телефону позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств, убедил сообщить реквизиты банковской карты и смс-код, после чего с карты заявителя были сняты денежные средства в размере около 44 тыс. рублей

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Полиция призывает граждан быть осторожными!

Запомните! Работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт, в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов. Банки не рассылают таких сообщений.

Помните, что злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что поздним вечером в районе улицы Кулибина совершен грабеж, в ходе драки неизвестный из кармана куртки открыто похитил сотовый телефон. Ущерб составил 17 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам — ранее судимого местного жителя 1982 г.р. Похищенный телефон изъят. Подозреваемым даны признательные показания. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ведется следствие.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что у него из дома по месту жительства пропал сотовый телефон после ухода знакомого. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен — местный житель 1981 г.р., которой дал признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В полицию г. Рыбинска обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом отмены незаконной операции совершающейся по счету ее банковской карты, завладел принадлежащими ей денежными средсвтами, которые заявительница, выполняя указания «лжеработника» банка, перевела на указанные им счета. Ущерб составил сумму 100 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Позднее в дежурную часть поступило еще одно аналогичное заявление. Ущерб составил более 9800 рублей.

Сотрудники полиции информируют:

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы испугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция и т.д.

— В такой ситуации не спешите. Если собеседника интересуют сведения о вашей банковской карте — это мошенники.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!!!

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления житель г.Рыбинска 1973 г.р., который в ходе ссоры нанес телесные повреждения знакомому.

Пострадавший 39-летний мужчина с резаной раной щеки был госпитализирован в одну из городских больниц. Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью ч.3 ст.30 УК РФ, ч 1 ст. 166 УК РФ (угон).

В совершении преступления подозревается житель Зачеремушного микрорайона 1996 г.р., который находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в автомобиль «ВАЗ 2114», вырвав замок зажигания, пытаясь завести автомобиль.

Когда сработала сигнализация, поспешил покинуть место преступления, но был остановлен владельцем автомобиля.

Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание

лишения свободы на срок до пяти лет.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что с его банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый — ранее судимый житель г.Рыбинска 1973 г.р.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что вместе с заявителем распивал спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, подозреваемый воспользовался ситуацией, взял чужую карту, на такси добрался до ближайшего банкомата. Так как ранее знал пин – код банковской карты заявителя, осуществил снятие денежных средств в сумме 11 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично возвращено. Расследование продолжается.

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