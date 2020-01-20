Новый планшет Apple iPad с поддержкой 5G готовят к 2020 году

Американская компания Apple осенью 2019 года анонсировала выход нового планшета iPad, особенностью которого станет применение технологии 5G.

Вместе с тем эксперты также подчеркнули, что появление данного девайса состоится практически в один период времени с дебютом нового смартфона iPhone 12. Также представители американского бренда намерены представить публике усовершенствованные планшеты линейки iPad Pro.

Специалисты анонсировали также, что новый девайс получит инновационные технологии и опции, которые ранее не задействовали в технике. Более точные характеристики озвучат в рамках приближающего дебюта от Apple, однако точная дата мероприятия до сих пор не рассекречена.

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