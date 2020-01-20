Новый смартфон Pocophone F2 Lite появился на живых фото

20.01.2020, 10:14, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали дизайн нового флагманского смартфона Xiaomi – Poco F2.

Вместе с тем пока пользователям доступны фотографии исключительно упрощенной модификации под названием F2 Lite. Вместе с тем разработчики постарались максимально усовершенствовать ранее выпущенный девайс, который получит продвинутые характеристики. Однако наибольшее огорчение вызвал у пользователей внешний вид аппарата F2 Lite.

Напомним, новый смартфон получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 765 и 6 гигабайт оперативной памяти. Высокая автономность обеспечена батареей на 5000 мАч. Пока подробности об оснащении камер не рассекречены и будут указаны в рамках официального дебюта устройств.



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