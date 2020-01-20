Индия приняла на вооружение первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами BrahMos

Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооруженных авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, поступит на вооружение ВВС Индии, сообщили СМИ.

Как информирует газета The Times if India, торжественная церемония по этому поводу состоится на авиабазе Танджавур (Танджор) в южном индийском штате Тамилнад.

На этой авиабазе размещается эскадрилья Tiger Shark, пилоты которой первыми получили Су-30МКИ, переоборудованные под ракеты BrahMos.

«Эти самолеты станут огромным дополнением к оперативным возможностям ВВС», – передает ТАСС слова начальника штаба ВВС Индии, маршала Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа.

Он отметил, что самолеты будут задействованы прежде всего для проведения морских операций.

По данным издания, истребители с ракетами BrahMos станут платформой для обеспечения стратегического контроля над Индийским океаном, прежде всего, в районе Бенгальского залива, и смогут наносить высокоточные удары на большие расстояния по авианосцам и другим кораблям противника днем и ночью в любых погодных условиях.

Как сообщил источник, близкий к Минобороны Индии, всего до конца текущего года эскадрилья получит 18 таких самолетов.

Напомним, в октябре главком ВС страны Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа сообщил, что Индия будет модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ и хочет купить еще 12 самолетов.





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