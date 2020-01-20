Зеленский назвал условие для своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покинул бы свой пост, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции – а не в какой-то политической вещи – чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», – сказал Зеленский в интервью The Times of Israel.

Так он ответил на вопрос о борьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.

Ранее стало известно, что Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных ему обвинений в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, передает RT.

Также Зеленский заявил, что представителям Киева отказали в праве выступить в Израиле на форуме памяти Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

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