Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Индии

20.01.2020, 10:05, Разное

Выступление российского рокера Бориса Гребенщикова в индийском Гоа прервали местные полицейские. Организаторы концерта сообщили, что у них возник конфликт со стражами порядка, сообщает телеканал «360».

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», – поделились организаторы в социальных сетях.

Они пояснили, что вмешательство полиции было связано с жалобой одной из религиозных общин. Несмотря на происшествие, через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену и спел для зрителей без аппаратуры. Затем он ответил на вопросы поклонников. 



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