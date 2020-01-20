Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Индии

Выступление российского рокера Бориса Гребенщикова в индийском Гоа прервали местные полицейские. Организаторы концерта сообщили, что у них возник конфликт со стражами порядка, сообщает телеканал «360».

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», – поделились организаторы в социальных сетях.

Они пояснили, что вмешательство полиции было связано с жалобой одной из религиозных общин. Несмотря на происшествие, через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену и спел для зрителей без аппаратуры. Затем он ответил на вопросы поклонников.

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