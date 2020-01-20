Сатановский: Украинский трезубец – брат-близнец свастике и эсэсовским зигам

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал разногласия между Киевом и Лондоном из-за трезубца, изображенного на украинском гербе и признанного символом экстремизма британской полицией.
В своем Telegram-канале Сатановский отметил, что Британия в ответ на возмущение Украины из-за «символа национальной гордости» сообщила, что «список ведомственный, составлен для служебного пользования и трезубец там не один, а во вполне приличной кампании». «То есть послала. Но вежливо», – отметил политолог.
«Извинения там могут быть только в стиле известного еврейского анекдота про решение суда: «Рабинович не дурак?!! Ну, извините!» – сильно возмущенно и с большим недоумением», – иронизирует Сатановский.
«В принципе, старая то ли рюриковическая, то ли хазарская тамга не виновата. Свастика тоже древний символ. Как и сдвоенные молнии, столь любимые нацистами. Но те их ребята, которые эти почтенные исторические раритеты для себя в ХХ веке выбрали в качестве геральдических знаков так прославились…» – пишет политолог.
«Вот, и с украинским трезубцем так. Мало под каким символом в современной истории Европы пролилось столько крови и было организовано столько погромов. И тут он свастике и эсэсовским зигам брат-близнец. Хотя и государственная символика Украины. Так что среди тех, кто его себе татуируют, экстремистов немерено. И, судя по тому, что к британцам он в справочник попал, они по Европе мало-помалу расползаются. С чем мы Британию и поздравляем», – заключил Сатановский.
Накануне украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и извиниться перед украинским государством.
Британская сторона в ответ заявила, что документ разработан для помощи полиции, чтобы «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться во время своей ежедневной работы».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: ТОКСУК-БЕЙ, АЛЯСКА – В городке Токсук-Бей на Аляске нет ресторанов, как нет мотелей и кинотеатров. Заводов и фабрик тоже нет. И дорог. Но именно здесь, в крошечной общине численностью в 661 человек, на краю американских просторов, живут люди, которые будут первыми опрошены в рамках переписи 2020 года. Их домики, выкрашенные в светло-зеленый, пурпурный или неоново-голубой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украина вернется к работе в ПАСЕ – Гончарук / 13 января
- Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке / 25 декабря
- Украинский биатлонист Семенов завоевал золото в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU / 18 декабря
- В РФ назвали условия возобновления поставок нефти Белоруссии / 4 января
- Автоновости: Электромобили хотят «бесплатно» пустить на выделенки и платные дороги / 10 января
- «Пригнал из Эстонии велосипед на евробляхах, как его растаможить?» Соцсети обсуждают подарок президента Эстонии Зеленскому / 26 ноября
- Йовович показала старшую дочь с зелеными волосами / 26 ноября
- В Николаеве произошла стрельба, пострадали два человека – полиция / 16 января