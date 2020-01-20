В Ростовскую область придут холод и снегопад

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и обильные снегопады в Ростовской области уже с 22 января. Однако в конце недели в регионе ожидается повышение температуры и пасмурная погода.

До среды в Ростовской области сильных осадков не ожидается. В понедельник и вторник, 20 и 21 января, в регионе будет солнечная погода, а слабый мороз охватит лишь север области. В эти дни синоптики обещают северо-восточный и северо-западный ветра, дующие со скоростью 2-4 м/с.

Уже 22 января прогнозируется ухудшение погоды с обильными снегопадами и порывами ветра до 10-12 метров. Продлится она до пятницы, 24 января. В северных районах Ростовской области температура может упасть до –5 °С. Днем морозы будут ослабевать, а воздух прогреется до +3 °С.

В субботу и воскресение, 25 и 26 января, в Ростовскую область придет потепление. Так, днем в Ростове ожидается плюсовая температура до +3…+6 °С, ночью она может упасть до нуля. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, дующий со скоростью 4-6 м/с, и отсутствие снегопада.

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