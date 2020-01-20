В Антарктиде нашли останки жившего 100 тысяч лет назад доисторического медведя

В Антарктиде исследователи из национального музея динозавров, расположенного в Австралии, проводили очередное исследование на побережье страны и обнаружили, по предварительным данным, останки медведя, обитавшего на просторах Земли около 100 тысяч лет назад. Вид под названием гигантский короткомордый достигал гигантских размеров.

Как рассказали сами исследователи, они часто проводят научные проекты на территории Австралии, совершая открытия в области палеонтологии. в Антарктиде до этого, как считалось, не существовали медведи, однако последнее открытие может стать ошеломляющим для науки, ведь оно опровергает все существующие теории. Научные работники предполагают, что животные попали на территорию Антарктиды через Южную Америку, хотя подтверждение будет получено только после детального анализа полученных образцов. Их уже передали на экспертизу.

Ученые рассказали, что высота короткомордых медведей до холки составляла около 2 метров, но могла доходить и до 3 метров. Когда зверь выпрямлялся, он достигал 4,5-5 метров, а вес составлял в среднем 600 килограммов. Крупные особи могли достигать и 1,4 тонны. В эпоху оледенения это был один из самых крупных видов млекопитающих на Земле.

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