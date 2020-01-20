Новейший корвет «Гремящий» завершил ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к переходу на Балтику, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Корабль успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия– передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там добавили также, что последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провел вместе с буксиром СБ-523 на минувшей неделе.
Напомним, во вторник «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море.
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