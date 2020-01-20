В Китае от неизвестного вируса погибли уже три человека, несколько сотен заболели

В китайском городе Ухань число погибших от неизвестного коронавируса увеличилось до трех человек. Как сообщает «Би-би-си», китайские власти выявили еще 139 случаев заражения новым вирусом.
Люди заболели также в Пекине и Шэньчжэне, вирус диагностирован у двух человек в Таиланде и еще у одного в Японии.
Общее число заболевших превышает 200 человек.
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