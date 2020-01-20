«Новая газета»: связанные с Пригожиным компании займутся добычей нефти в Сирии

20.01.2020, 9:57, Новости дня

Заключившие в декабре 2019 года контракты с парламентом Сирии о добыче нефти и геологоразведке российские компании «Велада» и «Меркурий» связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Новая газета».

Учредителем компании «Велада» является Екатерина Трофимова — бывший помощник руководителя в компании Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг». Уставной капитал компании составлял 10 тысяч рублей. Сама Трофимова подвердила изданию, что ее роль в «Веладе» была номинальной, она просто оформила на себя компанию по просьбе бухгалтерии за дополнительную плату.

В июле 2018 года Трофимову сменила Дарья Барановская, студентка пятого курса Санкт-Петербургского технологического института. По данным «Новой», родственник Барановской работает гендиректором другой компании в структурах Пригожина.

Пресс-служба Евгения Пригожина сказала «Новой газете», что компании «Велада» и «Меркурий» не имеют к нему отношения.



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