Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться 12 апреля. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
По словам собеседников издания, рассматривается также 26 апреля, но это менее вероятно. 19 апреля неудобно проводить голосование, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, отмечает один из источников.
Собеседники издания рассказали, что голосование состоится после принятия поправок Госдумой и Советом Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.
Поддержать поправки также должны не менее двух третей заксобраний регионов.
Ранее руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан вкратце объяснил The Insider, почему внесение поправки про международное право в действующую Конституцию невозможно.
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