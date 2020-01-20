Принц Гарри выступил с первой публичной речью после «мегзита»: «Нам нужно было уйти, у нас не было иного выбора»

На выходных стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри лишены королевских титулов и должны вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов. Вчера герцог Сассекский совершил первый после этих новостей официальный выход. Он посетил благотворительный ужин фонда Sentebale в ресторане The Ivy. Разумеется, не обошлось в этот вечер без торжественных речей — Гарри не мог не затронуть тему «мегзита»:

Прежде чем я начну, я должен сказать, что могу только представить, что именно вы могли слышать и читать обо мне в эти последние несколько недель. Так что я хочу, чтобы вы услышали правду от меня. Я выступаю сейчас не как принц или герцог, а как Гарри, человек, за взрослением которого вы, возможно, наблюдали в течение последних 35 лет.

Великобритания — мой дом и место, которое я люблю. И это никогда не изменится. Я рос, чувствуя поддержку от многих из вас, и я видел, как вы приняли Меган с распростертыми объятиями. Вы поняли, что я нашел любовь и счастье, на которые я надеялся всю свою жизнь. Наконец, второго сына Дианы окольцевали! Ура!

Я также знаю, что вы достаточно хорошо узнали меня за эти годы, чтобы поверить, что женщина, которую я выбрал себе в жены, разделяет те же ценности, что и я. Так и есть. Она, та самая женщина, в которую я влюбился. Мы оба делаем все, что в наших силах, чтобы с гордостью нести свои титулы и выполнять доставшиеся нам роли.

Когда мы с Меган поженились, мы были взволнованы. Мы были полны надежд и были готовы служить стране. По этой причине нам очень грустно, что все заканчивается именно так. Решение, которое я принял, для своей жены и для себя — что мы снимаем с себя полномочия «старших» членов королевской семьи — далось нелегко. Это были долгие месяцы переговоров после стольких лет испытаний. И я знаю, что у нас не всегда все получалось сделать правильно. Но чем дольше все это происходило, тем яснее становилось: у нас не было другого выбора. Что я хочу прояснить, так это то, что мы не уходим. Мы совершенное точно не бросаем вас. Мы продолжаем служить королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но теперь без государственного финансирования. Я смирился с этим, зная, что это не меняет сути: кто я и насколько предан своему делу.

Но я надеюсь, что это поможет вам понять, к чему мы сегодня пришли: я отстраняю свою семью от всего, что для меня было привычно так много лет, чтобы сделать шаг вперед, чтобы вступить на путь, который, я надеюсь, приведет нас к более мирной жизни. Для меня большая честь служить моей стране и Королеве.

Когда я потерял маму 23 года назад, вы взяли меня под свое крыло. Вы так долго заботились обо мне, но медиа — мощная сила. Я надеюсь, что однажды наша коллективная поддержка друг друга сможет стать более мощной, потому что это намного сильнее, чем просто мы.

Служить вам — наша привилегия. Мы не отказываемся от нее. Для меня было большой честью познакомиться со многими из вас и ощутить вашу радость за нашего сына Арчи, который, к слову, на днях впервые увидел снег и подумал, что он невероятно прекрасен!

Я всегда буду с большим уважением относиться к своей бабушке, моему главнокомандующему и боссу, и я невероятно благодарен ей и остальным членам своей большой семьи за поддержку, которую они оказывают мне и Меган в течение последних нескольких месяцев.

Я останусь тем же человеком, который обожает свою страну и посвящает свою жизнь благотворительности и поддержке военных сообществ, которые так важны для меня. Вместе вы научили меня жить. Эта роль научила меня большему, чем я мог себе представить. Мы совершаем большой прыжок. Спасибо, что дали нас смелость сделать следующий шаг!

Напомним, 9 января героцг и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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