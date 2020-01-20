У Тимура Мирошниченко родился сын

У украинского телеведущего Тимура Мирошниченко родился сын. Об этом он сообщил в Facebook.

«День, которого мы так ждали! 19 января 2020 года. Мирошниченко Марк Тимурович», – написал он.

Телеведущий указал вес и рост новорожденного: 3740 граммов, 55 см.

День, якого ми так чекали! 🙏🏻⠀19 січня 2020 року12:25Мірошниченко Марко Тімурович⠀3740 гр55 см⠀#МаркоТимурович Posted by Tim Miroshnychenko on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

У Мирошниченко и его жены, юриста Инны Рудик, также есть дочь Мия, родившаяся 18 июня 2018 года.

Пара узаконила отношения зимой 2018 года.

Инна Рудик работает в компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры». Работала в компаниях Lavrynovych & Partners Law Firm, ЧП «Юридическое бюро Рыжего».

Накануне Тимур Мирошниченко волновался, что радостное событие все затягивается, и публиковал в Instagram посты с тегом #СынВыходи. Изначально врачи ожидали роды 13 января, но когда стало понятно, что появление малыша на свет затягивается, Мирошниченко пообещал ценный подарок угадавшему дату рождения. Многие из подписчиков сделали ставки на 19 января, как на очень красивую и символическую дату.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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