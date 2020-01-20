В Кремле наметили дату голосования по поправкам в конституцию России – СМИ

20.01.2020, 9:54, Новости дня

В Кремле наметили предварительную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в российскую конституцию, сообщает 20 января РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Голосование пройдет после того, как соответствующие изменения поддержит российская Госдума и Совет Федерации. В преддверии голосования развернут информационную кампанию на телевидении и в интернете.

Три источника заявили, что голосование может пройти в воскресенье, 12 апреля. Два собеседника отметили, что есть вариант 26 апреля, а также 19 апреля. Но последняя дата менее вероятна, так как на этот день приходится православная Пасха в 2020 году.

Голосование состоится после принятия правок Госдумой и Совфедом, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Высказаться в поддержку поправок должны не менее двух третей законодательных собраний регионов. В Кремле рассчитывают, что это пройдет «максимально быстро». 

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа. В этот же день российское правительство ушло в отставку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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