Компания Apple может выпустить iPhone 9 совсем скоро

Американская компания Apple продолжает терять спрос на свою продукцию на рынке Китая.
Именно по этой причине разработчикам понадобится ускорить сроки по выпуску нового смартфона iPhone 9. Вместе с тем ранее уже анонсировали, что в начала 2020 года состоится выход в продажу новой модели iPhone SE 2. Эксперты высказали предположение, что данный девайс появится в ближайшее время и первыми его смогут приобрести жители Индии.
В свою очередь, существенная спешка с выходом смартфона связана именно из-за ситуации с продажами на китайском рынке. Новый девайс iPhone SE 2 получил 4,7-дюймовый дисплей, дактилоскопический сканер, а также матовую заднюю крышку. В базовой комплектации аппарат поставляется с 64 гигабайтами встроенной памяти.
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