27 ударов ножом: россиянин получил пожизненный срок за зверства

В отношении жителя Приморья возбудили сразу несколько уголовных дел. Его обвинили в покушении на убийство, убийстве двух и более лиц и уничтожении чужого имущества, передает телеканал «360».

Первое убийство мужчина совершил в 2018 году, застрелив подельника. Вместе с ним он ограбил магазин, но испугался, что товарищ выдаст его полиции. Затем убил женщину, подруга которой рассказала об ее изменах. После он зарезал и ту, что сообщила о неверности, нанеся ей 27 ударов ножом. В ее доме в это время находились 19-летний юноша и трехлетний ребенок. Желая избавиться от свидетелей, злоумышленник нанес молодому человеку удар ножом в шею и поджег жилище. Малыша успели спасти, а юноша спасся бегством.

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