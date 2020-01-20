При прорыве трубы в пермском отеле погиб ребенок

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть ребенок, сообщил представитель министерства здравоохранения Пермского края.
«Среди погибших есть один ребенок. Возраст уточнить не можем, на месте работает следственная группа», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.
Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, еще трое человек с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей.
Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
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