Памятник жертвам холокоста повредили в Кривом Роге

Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге, сообщила пресс-служба управления полиции в Днепропетровской области.

«По данному факту полиция открыла уголовное дело по ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), – передает ТАСС ссообщение полиции.

Там добавили, что информация о повреждении памятника поступила в полицию от местных жителей.

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион в своем Twitter опубликовал фото замазанного краской памятника, отметив, что инцидент произошел неподалеку от родительского дома президента Украины Владимира Зеленского.

Days before the commemoration of the International #HolocaustRemembranceDay the monument to the victims of the #Shoa in Kirvyi Rih, not far from President's @ZelenskyyUa parents Home, was vandalized. I hope that justice eill prevail. #UnitedinMemory75 #NeverAgain pic.twitter.com/fHUAoZ6DAg

— Joel Lion (@ambassadorlion) January 19, 2020

Напомним, ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel заявил, что представителям Киева отказали в праве выступить в Израиле на форуме памяти Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.





