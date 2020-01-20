Рубль вырос к доллару и евро

20.01.2020, 9:44, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 12 копеек – до 61,43 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, составив 68,20 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исследование, проведенное с помощью новых технологий, подтвердило гипотезу астрономов о том, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем было известно ранее, что позволит развивать теорию «холодной темной материи», утверждающей, что все галактики образуются и заключены в облака темной материи. Темная материя состоит из медленно движущихся или «холодных» частиц, собирающихся вместе и образующих структуры, которые […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика