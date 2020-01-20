Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 12 копеек – до 61,43 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, составив 68,20 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 65,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: Исследование, проведенное с помощью новых технологий, подтвердило гипотезу астрономов о том, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем было известно ранее, что позволит развивать теорию «холодной темной материи», утверждающей, что все галактики образуются и заключены в облака темной материи. Темная материя состоит из медленно движущихся или «холодных» частиц, собирающихся вместе и образующих структуры, которые […]
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