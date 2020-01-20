Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение

Нардеп Николай Скорик показал, как купался в Крещение. Фото он разместил на Facebook.
«С Крещением Господним!» – написал он.
С Крещением Господним!
Posted by Николай Скорик on Pühapäev, 19. jaanuar 2020
Экс-нардеп Виталий Куприй показал в Facebook снимки своего крещенского ныряния.
«Поздравляю с праздником! Каждый год наша семья поддерживает традицию купания. Еще не болел ни разу после ледяной воды», – отметил он..
Posted by Віталій Купрій on Pühapäev, 19. jaanuar 2020
Футболист Влад Ващук опубликовал в Facebook видео своего купания в Черном море в грузинском городе Батуми.
«Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год. В этом году окунаемся в Черное море – сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми. Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил», – написал Ващук в соцсети.
С Крещением Господним! Вода — начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого,…
Posted by Владислав Ващук on Laupäev, 18. jaanuar 2020
Мэр Одессы Геннадий Труханов поделилсяфотографями с пляжа в Facebook.
«С Крещением Господним!» – написал он.
С Крещением Господним!
Posted by Геннадий Труханов on Pühapäev, 19. jaanuar 2020
На Twitter-странице посольства США в Украине разместили ролик, в котором показали, как сотрудники ныряли в Днепр.
* Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!
* Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2020 г.
Крещение празднуется 19 декабря.
О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исследование, проведенное с помощью новых технологий, подтвердило гипотезу астрономов о том, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем было известно ранее, что позволит развивать теорию «холодной темной материи», утверждающей, что все галактики образуются и заключены в облака темной материи. Темная материя состоит из медленно движущихся или «холодных» частиц, собирающихся вместе и образующих структуры, которые […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Премьер-министр Украины написал заявление об отставке / 17 января
- При столкновении вертолетов в Мали погибли 13 французских военных / 26 ноября
- В правительстве Амурской области рассказали о плюсах от открытия моста в Китай / 29 ноября
- Общество: Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе / 6 января
- Лидера единороссов в думе Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве / 17 декабря
- Эксперт: Вес Москвы в правозащитном движении на постсоветском пространстве вырос / 17 декабря
- Витренко: В Британии русские сразу согласились перечислить сотни миллионов долларов, чтобы мы не арестовали их активы / 18 января
- Капитана команды КХЛ госпитализировали после нападения на парковке / 1 декабря