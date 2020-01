Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение

Нардеп Николай Скорик показал, как купался в Крещение. Фото он разместил на Facebook.

«С Крещением Господним!» – написал он.

Экс-нардеп Виталий Куприй показал в Facebook снимки своего крещенского ныряния.

«Поздравляю с праздником! Каждый год наша семья поддерживает традицию купания. Еще не болел ни разу после ледяной воды», – отметил он..

Футболист Влад Ващук опубликовал в Facebook видео своего купания в Черном море в грузинском городе Батуми.

«Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год. В этом году окунаемся в Черное море – сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми. Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил», – написал Ващук в соцсети.

С Крещением Господним! Вода — начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого,… Posted by Владислав Ващук on Laupäev, 18. jaanuar 2020

Мэр Одессы Геннадий Труханов поделилсяфотографями с пляжа в Facebook.

«С Крещением Господним!» – написал он.

На Twitter-странице посольства США в Украине разместили ролик, в котором показали, как сотрудники ныряли в Днепр.

* Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!

* Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2020 г.

Крещение празднуется 19 декабря.

О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исследование, проведенное с помощью новых технологий, подтвердило гипотезу астрономов о том, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем было известно ранее, что позволит развивать теорию «холодной темной материи», утверждающей, что все галактики образуются и заключены в облака темной материи. Темная материя состоит из медленно движущихся или «холодных» частиц, собирающихся вместе и образующих структуры, которые […]