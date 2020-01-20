Пять человек погибли в хостеле в Перми из-за прорыва трубы с кипятком

В Перми в ночь на 20 января прорвало трубу с кипятком в одной из местных мини-гостиниц. Пять человек погибли на месте, получив сильные ожоги, сообщает местное издание 59.ru. Еще не менее шести были госпитализированы с ожогами, сообщила в понедельник в своем инстаграм-аккаунте министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.​

«На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — написала министр. —

Гостиница находилась на улице Советской Армии, 21 в Индустриальном районе города. По информации агенства «Интерфакс», которое ссылается на источник в экстренных службах, среди погибших один ребенок.

По информации телеграм-канала «База», три месяца назад, в сентябре 2019 года, труба в мини-гостинице уже лопалась, причём в том же самом номере. Но тогда в номере никого не было.

В «Пермской сетевой компании» подтвердили информацию, что администрация Перми передала трубу на обслуживание ПСК только в декабре 2019 года.

Следственный комитет России по Пермскому краю завел уголовное дело по факту гибели пятерых человек в мини-гостинице.

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