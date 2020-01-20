Автоновости: Опубликованы снимки будущего кроссовера Skoda Vision IN

Чешская компания Skoda намерена 3 февраля официально презентовать новый недорогой кроссовер под названием Vision IN.

В частности, пользователям уже доступны опубликованные скетчи, частично раскрывающие вероятный внешний вид паркетника. Напомним, инженеры задействовали в отношении данного автомобиля улучшенную платформу MQB A0 IN, которая существенно расширяет возможности для кроссовера. По внешнему виду новую модель уличили с повторении стилистики популярного паркетника Kamiq, имеющего аналогичную радиаторную решетку и светодиодную оптику.

Однако бампера и боковые части кузова все же придают модели Vision IN более индивидуальный вид. Напомним, под капотом кроссовера установлен 1,0-литровый мотор, а также поступит улучшенная модификация с 1,5-литровым бензиновым двигателем.

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